Vroesenpark ontruimd vanwege drukte

Agenten op de been bij het Vroesenpark (Bron: Frank van Berkel)

Veel politie op de been nabij het Vroesenpark in Rotterdam

De politie heeft zaterdagavond het Vroesenpark in Rotterdam-Blijdorp leeggehaald. Het was druk in het park, zo laat de politie weten. Omwonenden hadden meldingen van overlast gemaakt.