Woning in Rotterdam-Overschie beschoten

Een pand aan de Van Harmelenstraat in Rotterdam-Overschie is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten.

De politie ontving rond 1:15 uur meldingen over meerdere knallen die in de straat gehoord zouden zijn. Agenten troffen even later kogelgaten aan in een raam van de woning aan de Van Harmelenstraat. Op foto's is te zien dat er zeker twee kogelgaten in het raam zitten.

Op straat trof de politie ook meerdere hulzen aan. Voor zover bekend is nog niemand voor de beschieting opgepakt. De politie doet onderzoek in de straat.

Groot onderzoek

De afgelopen weken zijn meerdere panden beschoten en explosieven geplaatst in onder meer Rotterdam-West en Oost. De politie doet daar met een groot team onderzoek naar.

Inmiddels zijn drie mannen opgepakt voor vijf recente beschietingen, die volgens de politie met elkaar in verband staan. Of de beschieting van de woning in de Van Harmelenstraat verband houdt met de vorige beschietingen, is nog niet duidelijk.