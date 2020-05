Het weer van vandaag: zon en sluierbewolking

Vandaag start de dag opnieuw met volop zonneschijn in de regio. In de loop van de dag komt er vanuit het noordoosten steeds meer sluierbewolking. Eerst schijnt de zon daar nog makkelijk doorheen, maar aan het eind van de dag wordt de zon ook weleens afgeschermd door wat dikkere bewolking. De temperatuur loopt op naar 21 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking weg en klaart het vanuit het oosten langzaam weer op. De temperatuur zakt naar uiteindelijk naar zo'n 11 graden.

Tweede Pinksterdag wordt het warmer en schijnt de zon volop met wat plukjes met hoge sluierbewolking. De temperatuur loopt landinwaarts op naar een zomerse 25 graden. De wind komt uit het oosten- tot noordoosten en is matig van kracht. In de middag kan de wind aan zee even vrij krachtig worden.

Voortuitzichten

Ook dinsdag is het nog volop zomerweer met temperaturen oplopend tot lokaal zo'n 27 graden in het oosten van de regio. Woensdag wordt waarschijnlijk een overgangsdag. De temperatuur doet al een stapje omlaag en de bewolking neemt toe. Vanaf donderdag is het een graad of 20 en valt er ook af en toe een bui. Vooral aan zee staat er soms een frisse wind.