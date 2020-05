Harroui wil naar topclub in eredivisie: 'Graag, maar wat hebben zij nog te besteden?'

Abdou Harroui is misschien wel de beste Spartaan van het afgelopen seizoen. Met vier goals en negen assists drukte hij zijn stempel op het spel van het team van trainer Henk Fraser. De middenvelder begon alle wedstrijden in de basis en is een vaste waarde in Jong Oranje. Harroui is dan ook toe aan een stap naar de top van de eredivisie.

"Af en toe polst mijn zaakwaarnemer me wel", geeft Harroui, die nog tot de zomer van 2022 bij Sparta onder contract staat, toe. "En ook Henk van Stee. Wat er gaat gebeuren ligt dus aan hen en aan wat andere clubs te besteden hebben. En weet je wat het ook is? Het is voor iedereen een onzekere tijd. Ik heb het afgelopen seizoen goed mijn ding gedaan. Ook bij Jong Oranje. Maar mijn focus ligt nu op Sparta. Wat er daarna gebeurt, dat zie ik wel. Het gaat om mijn ontwikkeling."

Op de vraag of hij klaar is voor een stap naar de top van de Nederlandse competitie is hij duidelijk. "Tuurlijk, iedereen heeft ambities hé? Ik wil ook die stap hogerop maken en mijn ambities kunnen nastreven. Als jonge jongen wil je de top halen en dat is bij mij nog steeds zo. Als ik een stapje hogerop kan maken: graag. Maar Sparta is een club naar mijn hart en er is nog geen concreet bod gedaan."

Aan het begin van het seizoen gaf de drievoudig jeugdinternational al zelfverzekerd aan dat hij verwacht dat hij op termijn het Nederlands elftal kan halen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hakim Ziyech, kiest hij niet voor het Marokkaanse elftal, maar voor een kans bij Oranje.

Harroui zou graag blijven voetballen in de Nederlandse competitie. "Het liefst doe ik nog wat eredivisie-ervaring op. Maar als dat niet kan, kan het ook in het buitenland. Dat vind ik ook prima."

Een groot talent dat in Rotterdam voetbalt. De link naar Feyenoord kan worden gelegd. Harroui begint te lachen. "Ik weet het niet. Je moet heel erg oppassen met wat je zegt, haha."



Zelf kleding wassen

Voorlopig traint Harroui dus nog op het kunstgrasveld van Het Kasteel. Alhoewel, echt trainen kun je het volgens hem niet noemen. "Het is meer lopen, sprinten, passen en trappen. Echt trainen kun je het niet noemen, nee. Voetballen is partijen spelen. Als dat niet mag, dan train je conditioneel gericht. We doen gelukkig ook nog wel leuke vormen zoals afwerken en voetvolley."

Sparta heeft de groep verdeeld over een trainingsdag. Zo zit er in elke groep een paar aanvallers, middenvelders en verdedigers. "Wij trainen vroeg in de ochtend. Die groepjes veranderen eigenlijk niet. Groep 1 en 2 worden verdeeld over de kleedkamers. Je mag niet douchen. Omkleden mag wel, maar je kleren moet je thuis zelf wassen. En na de training moet je ook weer snel naar huis."

Ramadan

Naast dat Sparta weer begon met trainen, deed de middenvelder met Marokaanse roots afgelopen maand mee aan de ramadan. Van 23 april tot en met 23 mei vastten moslims overdag. Ook voor en na de trainingen. Dat hakte er wel in bij Harroui. "Ik moet nu mijn conditie weer omhoog krijgen. Het is nog een lange periode tot september, dus dat lukt wel."

Bij de voorgaande ramadan streed Sparta voor promotie naar de eredivisie. "Het was vorig jaar wel zwaarder, omdat we toen in de play-offs zaten", zegt Harroui, die ondanks dat hij niet at, één van de betere spelers op het veld was. "We hebben het met het team gedaan, maar Adil, ik en nog een paar andere jongens die aan de ramadan deden, zorgden wel voor de doelpunten."

"Toen deed ik alles op wilskracht. Voeding en slaap zijn belangrijk. Tijdens de ramadan kun je niet eten, maar ik ben er van overtuigd dat als je er écht voor wilt gaan, je negentig minuten lang alles kunt geven", aldus de 22-jarige Leidenaar.

Hardlopen in Wassenaar

De spanning van het naar wedstrijden toeleven is er niet bij voor Harroui. Sowieso heeft hij nu veel meer vrije tijd dan voorheen. "Ik probeer gewoon mijn conditie op peil te houden. Mijn ouders wonen in Leiden, dus dat is dicht bij het strand. Dan ga ik in Wassenaar een beetje lopen in de duinen. Soms ga ik met een ballenzak in mijn eentje het veld op. En ik probeer, op gepaste afstand, veel met mijn familie te zijn."

Maar wanneer kunnen we Harroui zoals op de foto hierboven weer een feestje zien vieren met de supporters? "Eerlijk gezegd zie ik dat niet snel gebeuren. Kijk, bij ons zie ik het nog wel gebeuren als je bijvoorbeeld twee stoeltjes afstand houdt. Maar als je naar Feyenoord, Ajax en PSV kijkt... Die stadions zijn veel groter. Hoe gaan ze dat doen als al die mensen weggaan? Ook het openbaar vervoer gaat weer volraken, dus ik zie het niet snel gebeuren."

Het voetballen zonder publiek lijkt Harroui niets. Toch zijn er al een aantal Sparta-fans die hun seizoenkaart heeft verlengd. "Ik sprak net een sponsor en zei ook al: in voor en tegenspoed. Echt heel veel respect de sponsors en voor alle mensen die hun seizoenkaarten hebben verlengd."