Journalist geslagen in Rotterdam: 'Hij eiste dat ik hem filmde'

Bij de grimmige sfeer in de Rotterdamse parken van zaterdagavond is ook een fotojournalist geslagen. "Een van de mensen die door de politie gecontroleerd werd, eiste gewoon dat ik hem zou filmen, hoe hij werd gecontroleerd door de politie. Uiteindelijk sloeg hij me twee keer in het gezicht."

Na de melding van een schietpartij aan de Abraham van Stolkweg was er vrij veel politie in en om het Roel Langerakpark. Daarbij werden alle bezoekers van het park gefouilleerd. "Ik stond een meter of twintig achter de politie", legt de fotojournalist uit. "En op een gegeven moment komt een van die mannen die gecontroleerd was op me af. Omdat hij niks misdaan had draaide ik de camera weg. Hij vond dat er sprake was van politieracisme en hij eiste dat dit gefilmd zou worden."

De man verwees ook nog naar de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten, waarbij George Floyd om het leven kwam door politiegeweld. "Toen ik hem uitlegde waarom ik was gestopt met filmen, kreeg ik het verwijt dat ik zeker van de 'politiepropaganda' was. Vervolgens haalde hij twee keer uit."



Kordaat optreden

Politieagenten die in de buurt waren hebben de man vervolgens opgepakt. "Dat was zeker kordaat optreden van de politie", gaat de fotograaf verder.

De journalist heeft meteen aangifte gedaan en heeft vervolgens verder gewerkt. "Ik heb nu nog wat last van oorsuizingen, maar verder gaat het wel."

"Het was wel een bizarre nacht", gaat hij verder. "De sfeer in het park was echt enorm grimmig. Veel lachgasgebruik. Ik heb ook het idee dat veel mensen die uit het Vroesenpark zijn weggestuurd, gewoon naar het Roel Langerakpark zijn gegaan. Dat is niet zo heel ver van elkaar."