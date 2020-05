In Syrië leerde Zainab naaien en nu maakt ze mondkapjes om mensen te helpen

Vroeger werkte ze in het naaiatelier van haar vader in Syrië. Toen de oorlog uitbrak vluchtte ze naar Nederland om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Door de coronacrisis wilde ze haar steentje bijdragen: ze naait nu mondkapjes. "Op deze manier kan ik mensen helpen."

Zainab werkt in een naaiatelier van Talentfabriek010. Dat is een sociale onderneming die vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. Mireille van den Berg van Talentfabriek010 merkt op dat de aanvraag van mondkapjes stijgt omdat gebruik hiervan verplicht is in het openbaar vervoer vanaf 1 juni.

Door de coronascrisis zijn de opdrachten van het naaiatelier weggevallen. Ook bleven de vrouwen weg omdat ze voor hun gezin moesten zorgen. Mireille is blij dat er nu weer perspectief is.

We krijgen aanvragen binnen van organisaties in de maatschappelijke zorg en commerciële partijen. Ze willen allemaal dat hun mensen met het opbenbaar vervoer kunnen gaan."

Een van die klanten is Manon de Jong-Vergeer. Ze heeft al dertig mondkapjes besteld en is erg tevreden. "De mondkapjes zijn mooi en hebben een goeie kwaliteit. Je kan ze wassen, strijken en meerder keren gebruiken."

Het uiteindelijke doel van Zainab is een eigen naaiatelier opstarten. Net als die van har vader in Syrië.

