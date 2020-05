Dordts verjaardagspartijtje ontaardt in knokpartij

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een buurtfeest in de Zeehavenlaanbuurt in Dordrecht. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een verdachte heeft bijtwonden van een politiehond eraan overgehouden.

Het feest was in de Brikstraat, een zijstraat van de Zeehavenlaan. Agenten merkten dat er sprake was van 'forse geluidsoverlast'. Aanleiding voor het buurtfeest was een verjaardag van een van de bewoners.

"Op straat stonden meerdere picknicktafels, een opblaasbaar zwembadje en er was een DJ actief", schrijft de politie. "In totaal waren op de locatie circa 50 tot 60 mensen bij elkaar gekomen."

De politie liet meteen weten dat het feest beëindigd zou worden, iets wat de sfeer niet bevorderde. Zo liet de jarige weten dat hij het niet eens was met de politie. Nadat hij meerdere keren was gewaarschuwd, greep de politie in. Daarbij keerde meerdere mensen zich tegen de politie.

De net 33-jarige verdachte werd bij zijn arrestatie gebeten door een politiehond. Ook een agent kreeg een trap. De verdachte had gedronken en drugs gebruikt.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.