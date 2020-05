RIVM: vijf nieuwe coronadoden, acht ziekenhuisopnames

Er zijn tot nu toe zeker 5956 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit een nieuwe update van het RIVM zondag. Het aantal sterfgevallen is sinds zaterdag met vijf gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met acht, naar 11.735.

Het zondag nieuw gemelde aantal sterfgevallen is lager dan een dag eerder, toen het RIVM sprak over 20 nieuwe coronadoden. Vrijdag waren dat er 28 en donderdag zelfs 32.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel met acht. Dat waren er zaterdag vijf en vrijdag negen. Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 46.442: een toename van 185 personen ten opzichte van zaterdag.

Eén regiogenoot overleden

In de regio is één persoon in de afgelopen 24 uur overleden aan het coronavirus, namelijk uit de gemeente Molenlanden. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Niemand uit de regio is in het ziekenhuis opgenomen, wel zijn dertien mensen positief getest.

Kijk hieronder naar de cijfers uit jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal voor het aantal ziekenhuisopnames, het derde getal voor het aantal coronadoden in die gemeente.

RIVM - 31 mei, 14.00 uur:

Alblasserdam 42 - 10 - 4

Albrandswaard 97 - 14 - 8

Barendrecht 128 - 40 - 12

Brielle 32 - 11 - 0

Capelle a/d IJssel 287 - 53 - 52

Dordrecht 477 - 83 - 51

Goeree-Overflakkee 260 - 53 - 33

Gorinchem 150 - 18 - 15

Hardinxveld-Giessendam 33 - 2 - 2

Hellevoetsluis 66 - 16 - 3

Hendrik-Ido-Ambacht 59 - 9 - 6

Hoeksche Waard 303 - 76 - 20

Krimpen a/d IJssel 75 - 10 - 7

Lansingerland 180 - 42 - 25

Maassluis 62 - 20 - 4

Molenlanden 121 - 18 - 9

Nissewaard 177 - 54 - 17

Papendrecht 70 - 9 - 7

Ridderkerk 132 - 37 - 16

Rotterdam 2373 - 506 - 335

Schiedam 235 - 57 - 23

Sliedrecht 58 - 9 - 5

Vlaardingen 268 - 43 - 29

Westvoorne 25 - 6 - 0

Zwijndrecht 152 - 23 - 27

Totaal: 5865 (+13) besmettingen, 1219 ziekenhuisopnames & 710 coronadoden (+1)