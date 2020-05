Wijkraad Blijdorp: 'zorgen over drukte en sfeer in de parken'

De wijkraad Blijdorp/Blijdorpse polder maakt zich zorgen over de drukte van de afgelopen dagen in de parken. Zaterdagavond werd het Vroesenpark ontruimd, omdat het er veel te druk was. Na een schietpartij werd ook het Roel Langerak schoongeveegd. Daarbij werd de politie meerdere keren bekogeld met flessen en stenen.

"We spreken onze zorgen uit over de toegenomen drukte en sfeer in parken en in de wijk", laat de wijkraad weten. "We hopen dat we bespaard blijven van herhaling van deze illegale feestjes." In het park werd volgens onze verslaggever veelvuldig en openlijk lachgas gebruikt.

Een van de leden van de wijkraad was het lachgasgebruik ook al opgevallen. "Echt grote flessen en zonder moeite of schaamte. Alsof je een slagroomtaartje gaat maken. Vorige week bij Hemelvaart viel dat ook al op."

De wijkraad is nu met bewoners, de politie en het stadsbestuur in gesprek over maatregelen. "Dat moet helpen om het park voor iedereen aangenaam te krijgen, toegankelijk te houden en overlast in de wijk zoveel mogelijk te beperken."