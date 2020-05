HET OPKAMERTJE 657 & 658 - 26 april 2020

‘I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home’

EERSTE UUR

CORONA

1. Even niets – Eva Zwaving

2. Ons huis – Mattijs Verhallen, Marc Nochem, Bas Marée,

Tjeerd Gerritsen

3. Geheel alleen (Alone again) – Britta Maria & Maurits Fondse

4. Lockdown – Heleen Karsdorp

5. Als op het Leidseplein – Mirjam van Dam

LILI MARLEEN

6. Lili Marleen – Lale Andersen

7. Lili Marleen – Rod Mason’s Hot Five

8. Lili Marleen – Conny Froboess & Bill Ramsey

9. The wedding of Lili Marlene – Harry Prime

10. The wedding of Hillbilly Marlene – June Carter Cash

I’M A POOR LONESOME COWBOY

11. I’m a poor lonesome cowboy – Pat Woods

12. I’m a poor lonesome cowboy – Norman Luboff Choir

13. I’m a poor lonesome cowboy – Win Stracke

14. I’m a poor lonesome cowboy – Ed McCurdy

15. Alias Smith & Jones TUNE

16. I’m a poor lonesome cowboy – Alias Smith & Jones

17. I’m a poor lonesome cowboy – Mylinda Farr

TWEEDE UUR

I’M A POOR LONESOME COWBOY VERVOLG

1. I’m a poor lonesome cowboy – Mylinda Farr

2. Poor lonesome cowboy – Vidar Viddi Letho

3. Lonesome Cowboy – The Amazing Stroopwafels



POP & JAZZ UIT ROTTERDAM

4. Flootie – New Cool Collective

5. Reverse – The Jazzinvaders

6. La Bicyclette – Kim Hoorweg

7. Tangerine – Certain Animals

11. My Kandyan Shirt – Ziya Ertekin & Anneke van Giersbergen



12. A heart on the door – Paul Cherryseed

13. De Grote Baas - The Kik

14. Achterblijvers – Bob Fosko/Corrie & De Grote Brokken

15. Fijne vent – Hausmagger

16. Adivinalo – Bongomatik