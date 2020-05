HET OPKAMERTJE 659 & 660 - 3 mei 2020

'The wedding of Lili Marlene'

EERSTE UUR

RESTANTJE ARCHIEF RIJNMOND

1. Waar blijft nou die schuit met bananen – Martin Bakker & Bert Nicodem

2. Para ti – Het Groot Niet Te Vermijden

3. Ik lees heel veel – Steef Vooren & Eric Hantelmann

CORONA

2. Samen uit elkaar – Britta Maria & Maurits Fondse

3. Lockdown blues – Roel C. Verburg

OORLOG

4. Geluid van de vrede – Jenny Arean

5. Hollandsche mensen – Peter Siers

6. Nee! – Sophia de Hart

7. Mama zijn naam is Johnny – Niels Tausk, Mirjam van Dam & David Puime

8. Kindervragen – Door de nacht klinkt een lied

LILI MARLEEN

9. Lili Marleen – Martha Tilton

TWEEDE UUR

LILI MARLEEN VERVOLG

1. The wedding of Lili Marlene – Frank Sinatra

2. Lili Marlene’s lullaby – Anne Shelton

MEER OORLOG

3. De achttien doden – Remco Campert

4. Remember my forgotten man – Dick Willebrandts/Nelly Verschuur

5. Oud geworden nazibeulen – Rob van de Meeberg

6. Lief zijn voor de Duitsers – Jenny Arean

7. Fietsen op de heide – The Ramblers

8. Colonel Bogey March – Mitch Miller

9. Straatinterview 1 mei – Draadstaal

BEATLES-ACHTIGEN

10. I’ll go Crazy – The Phantoms

11. It’s Gone – The Motions

12. Mr Richland’s Favorite Song – Harry Nilsson

13. Ram on – Paul & Linda McCartney