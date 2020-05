HET OPKAMERTJE 665 & 666 - 24 mei 2020

‘She’s singing, and she means it’

EERSTE UUR

CORONA

1. Tequila (Corna) – The Kiffness

2. Lockdown rhapsody – The Kiffness

3. Father and son – The Kiffness

4. 50 regels van Corona – Roel C. Verburg

5. Fifty ways to catch Corona – Zack David

6. Tequila (Corona) – The Champs

HOE OM TE GAAN MET PROBLEMEN

7. No problem – Hans Dorrestijn

8. Beter zo – Freek de Jonge

9. De man met de hoed – Smetvis

10. Dat torentje van Pisa – De Selvera’s

11. We will – Gilbert O’ Sullivan

12. Of het nou helpt of niet - Jenny Arean

AUSTRALIE

13. Quiet please, there’s a lady on stage – Peter Allen

14. Wil joe hef a cup of tea – Hetty Blok & Jo Vischer

TWEEDE UUR

RECLAME

1. The boy in town – Peter Stuyvesant

2. Faamlied – Herman ’t Hart

3. Tank Esso Mix – The Shoes

4. Miss Flush 1961 – Sonja Oosterman & Joop van Zijl

TOON TELLEGEN

5. De winkel van de sprinkhaan (Het aardvarken-Aan de beurt-De tor) – Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

6. De winkel van de sprinkhaan (De eendagsvlieg-Het lijstje-Ik ben niet aardig-De meikever) – Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

RECLAME

7. Spaar me – Shirley