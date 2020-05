Automobilist laat fietser bewusteloos achter na ongeval

In Rotterdam-Zuid is een automobilist zondag doorgereden na het aanrijden van fietser. De automobilist scheurde weg terwijl het slachtoffer bewusteloos op straat lag. Het ongeval gebeurde rond half 3 op de Carnissesingel.

Een traumahelikopter is uitgevlogen om medische hulp aan het slachtoffer te geven. Het slachtoffer is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders gebruikte de automobilist lachgas in de auto. Het kenteken van de auto is op de plek van het ongeval blijven liggen. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.