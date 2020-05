Egelopvang Papendrecht druk met mysterieuze egelziekte

Ze hebben ontstoken wonden op hun kop en poten. Mogelijk is dat het gevolg van een bacteriële infectie. Zeven zeer zieke egels worden op dit moment opgevangen en verzorgd in de Egelopvang Papendrecht die staat hoog aangeschreven om zijn expertise. Waarschijnlijk zullen de meeste van de dieren het niet overleven.

De egels die in Papendrecht worden opgevangen komen uit Brabant. In West-Brabant en België kwamen enkele weken geleden de eerste berichten over deze tot nog toe mysterieuze egelziekte. Inmiddels duiken op meerdere plekken in Nederland egels op die dezelfde verschijnselen hebben.

Een aantal egels wordt onderzocht in een laboratorium in Utrecht om er achter te komen wat de egelziekte precies is. De Egelbescherming Nederland denkt dat de egels niet ziek zijn geworden door het gif dat gespoten wordt tegen de eikenprocessierups

Ferry van Jaarsveld, beheerder van Egelopvang Papendrecht gaat er ook van uit dat het gaat om een bacteriële infectie: "Dat denk ik vanwege de soort verwondingen. Ik heb op een Belgische website ook gelezen dat het om een bacteriële infectie zou gaan. Maar wij wachten het onderzoek af dat nu gedaan wordt in Nederland. Volgende week moet er uitsluitsel komen van het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. Dan weten we ook hoe we de egels het beste kunnen behandelen."