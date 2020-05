Politie zag oproep op social media om samen te komen in Vroesenpark

De politie wist al dat mensen online afspraken om naar het Vroesenpark te komen, voordat het zaterdagavond daar uit de hand liep."We hebben signalen gezien op sociale media dat er sprake was van een oproep of samenkomst in het Vroesenpark", zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens buurtbewoners was het al vanaf het einde van de middag een komen en gaan van auto's en jongeren die druk in de weer waren met lachgas. Ze hadden dit niet eerder meegemaakt en noemden de situatie zelfs 'een drama'. "Overal stonden flessen met lachgas. Mensen stonden daar de ballonnen op te pompen en te gillen van het lachen."

Toch vindt de politie niet dat er eerder ingegrepen had moeten worden. "We zijn op weg naar de situatie van weer normaal. Dat betekent dat recreatie in het park is toegestaan. Dat hebben we gisteravond ook gemonitord. Toen wij op enig moment vonden dat de grens van het redelijke werd overschreden, hebben wij in samenspraak met anderen besloten om het park te ontruimen."

Volgens de woordvoerder kon de politie ook niet ingrijpen voor het gebruik van lachgas en gaat het om een situatie als zaterdagavond plaatsvond om het beheersbaar houden. "Dan kan je niet optreden tegen iedereen die met een ballonnetje loopt."

De ontruiming van het Vroesenpark verliep volgens de politie heel rustig. "De situatie later in het Roel Langerakpark was er een van een hele andere orde. Daar heeft natuurlijk wel enige overloop plaatsgevonden van jongeren uit het Vroesenpark."