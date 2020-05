Sluiting Rotterdamse parken verloopt rustig

Het Vroesenpark, Roel Langerakpark, en het Dakpark zijn zondagavond even na 21.00 uur gesloten. Dat is gebeurd in opdracht van burgemeester Aboutaleb. Die besloot zondagmiddag de parken te sluiten vanwege de te grote drukte en de incidenten die zaterdagavond in de parken plaatsvonden. De parken blijven voorlopig elke nacht tot 7 uur 's ochtends dicht. Het sluiten van de parken verliep rustig.

De politie vertelde de bezoekers in het Vroesenpark via speakers dat het park gesloten zou worden. In de uren voor de sluiting van het park gingen politieagenten en handhavers met bezoekers in gesprek. Volgens de politie reageerden bezoekers er over het algemeen heel begripvol.

Er werd slechts één man in het Vroesenpark in de boeien geslagen omdat hij politieagenten beledigde.