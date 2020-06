Het weer van vandaag: zon en sluierbewolking

Vandaag schijnt de zon weer volop. Er trekken hooguit wat velden sluierbewolking over. De temperatuur loopt op naar 23 graden op het strand tot een zomerse 25 graden in het oosten van de regio. De noordoostenwind is overwegend matig van kracht.

Vanavond is het nog lang aangenaam warm buiten. Vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12.

Morgen doet de zomer er nog een schepje bovenop! De zon schijnt opnieuw uitbundig. Af en toe trekken er wat velden hoge bewolking over. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden aan zee tot lokaal 27 graden in de buurt van Gorinchem. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, die later op de dag naar het noordwesten draait. Vooral aan zee koelt het dan af.

Vooruitzichten

Woensdag is een overgangsdag. De temperatuur doet al een stap terug en de bewolking neemt toe. Vanaf donderdag ligt de temperatuur weer onder de 20 graden en kan er af en toe een bui of een beetje regen vallen.