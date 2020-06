Dit zijn de coronaversoepelingen vanaf vandaag

Bij veel ondernemers in het land staat 1 juni 2020 rood omcirkeld in de agenda, met name in de horeca. Vanaf vanmiddag gaan de restaurants, cafés en bijbehorende terrassen weer open en kunnen liefhebbers weer terecht bij culturele instellingen. Ook geldt vanaf maandag de mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer. Een overzicht van de coronaversoepelingen lees je hier.

Groepen

Mensen mogen binnen en buiten bij elkaar komen, als ze anderhalve meter afstand houden wanneer ze niet tot één huishouden behoren. Een maximum aantal mensen wordt daarbij niet genoemd; wel kan buiten vanaf drie personen worden gehandhaafd op die onderlinge afstand van 1,5 meter.

Horeca

Het weer zit in ieder geval mee op deze zonnige 1 juni. Vanaf 12:00 uur gaan de terrassen weer open. Iedereen moet daar aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden, behalve mensen uit hetzelfde huishouden.

Ook binnen kunnen mensen weer terecht. Cafés en restaurants zijn open voor maximaal dertig personen tegelijk. Gasten moeten wel van tevoren reserveren en krijgen een checkgesprek over mogelijke risico's. Ook binnen geldt de regel van anderhalve meter afstand (behalve voor mensen uit één huishouden) en zijn er uitsluitend zitplaatsen.

Hotels mogen al hun gasten in het bijbehorende restaurant laten eten, ook als dit er meer dan dertig zijn. Bij minder dan dertig overnachtende gasten, mag het restant worden aangevuld met bezoekers van buitenaf.

Discotheken en clubs moeten langer wachten op een heropening. Naar verwachting blijven zij gesloten tot 1 september. Ook coffeeshops mogen tot die tijd nog niet helemaal open; daar mag nu alleen afgehaald worden.

Cultuur

Bioscopen, concertzalen en theaters mogen vanaf vanmiddag 12:00 uur maximaal dertig bezoekers ontvangen. Dit is exclusief het personeel. De gasten hebben moeten reserveren en worden net als de horeca onderworpen aan een checkgesprek. Ook hier geldt dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden van elkaar.

Musea openen om 12:00 uur de deuren voor bezoekers die van tevoren hebben gereserveerd en via een checkgesprek zijn beoordeeld. Het maximale aantal bezoekers verschilt per museum, omdat dit afhankelijk is van de oppervlakte van het gebouw.



Dansers, acteurs, musici en artiesten mogen weer repeteren met maximaal dertig personen, die anderhalve meter afstand houden. Muziekscholen en centra voor de kunsten zijn vanaf maandag weer geopend. Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd om aanvullend advies van medische experts af te wachten, tot zij weer aan de slag gaan.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling. Het aantal beschikbare plekken in bus, trein, tram, veerpont en metro is wel minder dan gebruikelijk, namelijk zo'n vijftig procent. Het ov blijft alleen voor noodzakelijke reizen.

Reizigers zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen in een van de voertuigen. De verplichting geldt niet voor stations, perrons en haltes. Overtreders kunnen een boete van 95 euro krijgen.

De Rijksoverheid adviseert zo veel mogelijk buiten de spits te reizen en zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden.



Testen

Iedereen met milde klachten die mogelijk wijzen naar het coronavirus, kan vanaf 1 juni een afspraak maken om getest te worden door de GGD. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn daarvoor testlocaties ingericht in Rotterdam, Hoek van Holland, Maassluis, Schiedam, Middelharnis en Zuidland. GGD Zuid-Holland Zuid test mensen met klachten in de oude brandweerkazerne Oranjepark in Dordrecht.

Een afspraak maken bij een van de testlocaties kan via het speciale telefoonnummer 0800-1202. Dat nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08:00 uur tot 20:00 uur.

