Poll: Draag jij straks een mondkapje in het openbaar vervoer?

Een niet-medisch mondkapje is vanaf nu verplicht, als je reist met het openbaar vervoer. Reizigers die deze regel negeren, kunnen een boete van 95 euro krijgen.

Maurice Unck, directeur van de RET, zei eerder bij Rijnmond zeker te gaan handhaven op het dragen van mondkapjes. "Maar ga er niet vanuit dat we als een malle boetes gaan uitdelen. We gaan controleren met steekproeven en spreken mensen eerst aan."

Stap jij straks in de trein, tram, bus of metro met een mondkapje? Of ben je helemaal niet meer van plan met het ov te reizen? Laat het hieronder weten.



