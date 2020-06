'Allememaggies!' Online pubquiz over Bassie & Adriaan groot succes

Een pubquiz met alleen maar vragen over het Vlaardingse artiestenduo Bassie & Adriaan, is zaterdagavond een groot succes gebleken. Meer dan vierduizend teams speelden mee met de online quiz, georganiseerd door megafans Frans van Rijen en zijn broer.

Om mensen tijdens de coronatijd een beetje te vermaken, besloot het tweetal een online pubquiz te organiseren. Het thema van die quiz was door hun jeugd al snel beslist: het moest een Bassie & Adriaan pubquiz zijn. En dus stuurden ze een mailtje naar het management van Bassie & Adriaan. Het management was zo enthousiast dat de mannen meteen hulp aangeboden kregen.

"Het is echt bizar", zegt Frans. "Op YouTube heb je een lijst met trending videos, dus de videos die het meeste worden bekeken. Vanmorgen knalden we ineens naar plek 22 terwijl de live-uitzending voorbij is. De teller staat nu op bijna 40.000 views."

"Je begrijpt wel dat we behoorlijk wat quizvragen na te kijken hebben", laat Frans weten. De winnaar van de quiz wordt daarom pas woensdag bekend gemaakt. "We hebben echt nog even de tijd nodig."

Pittige vragen

Ook acrobaat Adriaan is helemaal enthousiast. "De quiz zou twee uur duren. Nou, dat is niet waar geweest, hè. Hij duurde drie uur lang en het was van het begin tot het einde uitstekend."

Zelfs voor Adriaan was de quiz niet makkelijk. "Het waren pittige vragen. Ik heb zelf ook behoorlijk wat fouten gemaakt."