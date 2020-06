Wethouder Kasmi: 'Kom genieten van de kunst en cultuur die Rotterdam te bieden heeft'

Even de handen desinfecteren en vervolgens via een verplichte looproute langs de collectie. Musea openen vanaf maandag 12:00 uur weer de deuren en zijn klaar om het publiek te ontvangen volgens de coronarichtlijnen.

De Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi loopt maandagochtend rond in het Nederlands Fotomuseum aan de Wilhelminakade. "Ze hebben zich voortreffelijk voorbereid", constateert hij. "Je moet wel rekening houden dat je anderhalve meter afstand houdt. Maar dat kan hier goed, want er is veel ruimte."

Langs de collectie in het museum is een looproute uitgezet, met hekjes en pijlen op de vloer. "Ik moet eerlijk bekennen dat je dat niet echt doorhebt, want zodra je het museum inkomt wordt je gepakt door de foto's. Dat is de kracht van kunst."

Daarin schuilt ook gevaar, erkent Kasmi. "Ik kan me voorstellen dat je zo zit te genieten van de kunst, dat je die anderhalve meter niet doorhebt. Maar als iedereen een beetje op elkaar let en elkaar op een goede manier aanspreekt, denk ik dat het goed moet gaan."

Kasmi bezoekt maandag nog meer musea in de stad om te kijken hoe zij hun zaakjes hebben geregeld. "Ik weet zeker dat ze er allemaal klaar voor zijn en staan te trappelen om iedereen welkom te heten."

Kasmi vond de sluiting van de culturele instellingen lang genoeg duren. "Ik ben blij dat de musea weer open mogen. We hebben prachtige collecties en prachtige musea, die erg de moeite waard zijn om te zien. Doe dat dus ook, met inachtneming van alle maatregelen. Kom genieten van de kunst en cultuur die wij hier in Rotterdam te bieden hebben."

