Proost! De terrassen zijn weer open

De frisdrank staat koud, de biertap is klaar voor gebruik, de terrassen zijn aangepast en de horecaondernemers staan al weken te popelen. Vanaf maandag 12:00 uur is het dan eindelijk zo ver: de terrassen zijn weer open.

Bezoekers van café de Postbank in Rotterdam-Noord stonden al ruim voor het middaguur in de rij voor een plaatsje in de zon. Ook op andere plekken, zoals in de Witte de Withstraat, werd reikhalzend uitgekeken naar 12:00 uur met onder meer een aftelklok en confetti.

De terrassen in verschillende gemeenten zijn uitgebreid voor de komende maanden, zodat ondernemers meer plek hebben om klanten kwijt te kunnen. Zo mogen terrassen in onder meer Capelle aan den IJssel en Rotterdam qua oppervlakte twee keer groter zijn dan normaal gesproken. De uitbreiding betekent niet dat het aantal zitplekken op de terrassen ook groter wordt.



Horecaondernemers op de Witte de With dienden eerder een plan in voor een autovrije zone, zodat zij hun terrassen konden uitbreiden naar de rijbaan. Burgemeester Aboutaleb zag daar in eerste instantie niets in, maar zei vorige week alsnog aan dergelijke plannen te werken.

Maandag is het terras in ieder geval nog zoals vanouds en kan het verkeer gewoon door de Witte de Withstraat heen. Dat verandert volgens een van de ondernemers in de loop van de week.

Op het terras gelden wel een aantal regels. Zo moet iedereen aan een tafel zitten en anderhalve meter afstand houden, behalve mensen uit hetzelfde huishouden. Ook twee mensen die geen huishouden met elkaar vormen mogen bij elkaar aan een tafeltje zitten, meldde Koninklijke Horeca Nederland eerder. Minister Grapperhaus van justitie en veiligheid wijst daarbij vooral op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Binnen in cafés en restaurants is plek voor maximaal dertig personen. Gasten moeten wel van tevoren reserveren en krijgen een checkgesprek over mogelijke risico's.

