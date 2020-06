Nog geen extra groot terras in Witte de Withstraat, 'maar we hebben wel de toezegging'

Onder luid gejuich, applaus en met een dosis confetti heeft personeel van het Nieuw Rotterdams Café (NRC) aan de Witte de Withstraat in Rotterdam maandag de heropening van hun terras ingeluid. "Na 2,5 maand stil te hebben gestaan, is dit een nieuwe start", zegt ondernemer Herman Hell.

De eerste gasten betreden vlak nadat de klok 12:00 uur geslagen, het terras. Dat is deze maandag nog kleiner dan de ondernemer eigenlijk voor ogen had.

Hell diende samen met andere horecaondernemers uit de straat een plan in bij de gemeente, om de Witte de Withstraat grotendeels autovrij te maken. De terrassen worden in dat plan uitgebreid naar de straat en ook de stoep waar normaliter voetgangers lopen kan bij de zaken worden getrokken als terrasruimte. Voetgangers en fietsers kunnen hun weg dan vervolgen via de afgesloten rijweg.

Zo ver is het maandag nog niet. "We hebben de toezegging dat de straat autoluw wordt, maar organisatorisch kregen ze het nu nog niet voor elkaar", zegt Hell. Hij hoopt dat de terrassen in de loop van komende week wel worden uitgebreid.

"Het was een lange weg, we hebben veel mensen moeten overtuigen. Het is een pilot van een paar maanden, maar ik hoop dat het ons en het publiek bevalt en ook de kunst, retail en bewoners en dat we aan het eind kunnen zeggen dat het een mooi resultaat was."

'Oude normaal'

Hij hoopt dat de cijfers van mensen op de ic zullen blijven dalen en dat ook het aantal besmettingen afneemt, zodat de horecaondernemers weer terug kunnen naar het 'oude normaal'. "Het nieuwe normaal gaat voor de horeca niet werken, maar ik zie dit als een opstap naar het oude. Alleen dan kunnen we onze zaak draaien op de manier die we willen en hoe het financieel kan."

