RET, gemeente en veiligheidsregio delen gratis mondkapjes uit op Rotterdam Centraal

"De regel gaat per vandaag in, dus het is natuurlijk wennen", zegt Bokhove. "Je hebt zo een boete aan je broek hangen en dat is hartstikke veel geld, dus willen we het nu goed onder de aandacht brengen." De boete voor het niet dragen van een mondkapje bedraagt 95 euro, net zo veel als voor zwartrijden.



De gemeente, veiligheidsregio en RET hebben in totaal honderdduizend mondkapjes om gratis uit te delen. "Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de mensen zelf", zegt Unck. "Wij zorgen dat de dienstregeling weer honderd procent is, dan doen we ook de oproep aan de mensen: gebruik een mondkapje. En als je ziet dat een metro of tram echt druk is, wacht dan even."

Op dat laatste wordt niet zozeer gehandhaafd. De dienstregeling draait dan wel weer op honderd procent, maar de capaciteit ligt maar op zo'n veertig procent. "We gaan geen metro's leegruimen", zegt Unck. Ook daar verwijst hij naar de eigen verantwoordelijkheid van de reizigers.

"We verwachten wel dat het drukker wordt in het openbaar vervoer, want dat hangt ook samen met andere activiteiten. De horeca is weer open, dus mensen hebben bijvoorbeeld meer reden om de stad in te gaan. Met scholen hebben we goede afspraken gemaakt, zodat zij niet in de spits reizen. Daarnaast is de oproep nog steeds om zoveel mogelijk thuis te werken, dus we hopen dat dat een remmende werking heeft."

De RET heeft de afgelopen maanden verlies geleden door de coronamaatregelen. De dienstregeling werd versoberd en de capaciteit verminderd. Met een winstmarge van één procent het afgelopen jaar, valt dat niet te compenseren. De openbaarvervoersector is daarom met de overheid in overleg over een vergoeding. "Ik hoop dat die snel rond is. We gaan ervan uit dat een belangrijk deel wordt gecompenseerd."



Lees meer