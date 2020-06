Demonstratie in Rotterdam tegen politiegeweld

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreert woensdag in Rotterdam tegen politiegeweld in de Verenigde Staten en de EU. Betogers hebben een manifestatie aangekondigd op het Schouwburgplein.

Aanleiding is de dood van een zwarte man afgelopen dinsdag in Minneapolis. Het slachtoffer overleed bij zijn arrestatie doordat een agent een knie op zijn nek had gezet.

Zijn dood leidt in de VS al een week tot massademonstraties, chaos en plunderingen. Kick Out Zwarte Piet betoogt maandagmiddag al in Amsterdam, dinsdag in Den Haag en woensdag dus in Rotterdam.

De actiegroep roept deelnemers op om zich vreedzaam te gedragen, anderhalve meter afstand te houden en zo min mogelijk met het openbaar vervoer te komen.