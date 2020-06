Witte de Withstraat op slot voor auto's vanwege drukte

De Witte de Withstraat in Rotterdam gaat per direct dicht voor het autoverkeer. Oorzaak is de drukte in de straat, waar veel horecazaken zitten. Dat meldt de gemeente Rotterdam.

Terrassen mogen sinds maandag 12:00 uur weer open. Ook mogen restaurants en cafés weer maximaal dertig personen binnen ontvangen.

De straat wordt afgezet vanaf de Eendrachtstraat tot aan de Hartmanstraat. Dat geldt tot zeker 02:00 uur vannacht. De gemeente zet verkeersregelaars in.

De horecazaken en bijbehorende terrassen blijven open. Ook wandelaars, fietsers en hulpdiensten kunnen gewoon door de straat.

Horecaondernemers in de Witte de With dienden eerder een plan in bij de gemeente, om de Witte de Withstraat grotendeels autovrij te maken. De terrassen worden in dat plan uitgebreid over de hele stoep. Voetgangers kunnen vervolgens over straat eromheen. Dat is nu nog niet het geval, maar mogelijk zal de maatregel in de loop van de week alsnog worden doorgevoerd.