Oud NBA-kampioen Francisco Elson: 'Serie over Michael Jordan motiveert basketballers van nu'

Net als de rest van de wereld vergaapten veel regiogenoten zich in de voorbije weken via Netflix aan de verrichtingen van basketballegende Michael Jordan in de jaren negentig. De documentaireserie The Last Dance, over Jordans laatste successeizoen bij de Chicago Bulls, is namelijk een ware hit in coronatijd. "Ik denk dat deze serie basketballers van nu motiveert om zichzelf te verbeteren", zegt voormalig NBA-kampioen Francisco Elson.

Jordan speelde sinds 1984 bij de Chicago Bulls, maar boekte zijn grootste successen bij de club in de periode onder trainer Phil Jackson. Van 1991 tot en met 1998 werd Air Jordan liefst zes keer kampioen met de Bulls. "Hij heeft het basketballen echt op de kaart gezet", zegt Elson op Radio Rijnmond. "Hij lijkt in de serie soms een zakkenwasser, maar dat was nodig om te winnen. Winnen kan ook op een andere manier, maar hij deed het op zijn manier en de organisatie liet hem zijn gang gaan."



Elson is dan ook vooral onder de indruk van de wijze waarop de hele Bulls-organisatie werd geleid door directeur Jerry Krause. "Hij was gewoon een mastermind. Krause zag in Michael Jordan het talent en heeft daar een team omheen gebouwd." Verder kun je volgens de Rotterdammer van de serie leren hoe je topsport bedrijft en alles in het werk stelt om te winnen. "Hoe je om moet gaan met je leidinggevende, samenwerken, onder druk presteren, durven te volgen, positief zijn en verantwoordelijkheden moeten nemen."

"Ik dacht: wauw, dat is Michael Jordan"

In de NBA liepen Elson en MJ elkaar net mis. Toen Michael zijn Air Jordans definitief aan de wilgen hing, begon Elson aan zijn eerste seizoen in Amerika bij de Denver Nuggets. Toch kwam het ooit bijna tot een ontmoeting met de beste basketballer aller tijden. Jordan zat op de tribune bij een wedstrijd van de Nuggets vanwege een schoenendeal met Elsons ploeggenoot Carmelo Anthony. "Na de wedstrijd sprongen we meteen onder de douche. Van daaruit hoorde ik 'hey Mike, hey Mike' en ik hoorde geflits van fotocamera's. Ik dacht bij mezelf: wat gebeurt hier?"

Elson sloeg in allerijl een handdoek om en opende de kleedkamerdeur naar de gang. "Daar zag ik Michael Jordan staan. En ik dacht alleen maar: wauw, dat is Michael Jordan. En ik bleef maar kijken. Hij keek wel even mijn kant op, maar hij was zo druk met fotografen en handtekeningen. Ik heb 'm niet de hand geschud."

Met Jordans excentrieke ploeggenoot Dennis Rodman, die ook een belangrijke rol speelt in de Netflix-serie, heeft Elson nog eens getraind. "Ik was in het begin echt bang voor hem", herinnert de Rotterdammer zich. "Je ziet al die tattoos en die gaten in zijn gezicht. Dan denk je 'oei'. Daar schrik je gewoon van."

MJ als inspiratiebron

The Last Dance zou oorspronkelijk in juni in première gaan, vlak na het basketbalseizoen, maar de release werd vanwege het coronavirus vervroegd naar april. En dat bleek een meesterzet, want de documentaire is één van de best bekeken series van dit moment.

Toch verwacht Elson niet dat de hitserie kinderen massaal inspireert om te gaan basketballen en lid te worden van een vereniging in de regio. "Die link zie ik in elk geval niet. Ik denk wel dat basketballers van nu op een bepaalde manier worden gemotiveerd zichzelf te verbeteren of er meer tijd in willen gaan stoppen."