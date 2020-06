Rotterdamse horecaondernemer rekent voor post-lockdown biertje oude prijs

"We kunnen nu best meer geld vragen voor een biertje maar doen dat juist niet. Ik wil dat mensen straks bij me terug komen, "zegt de Rotterdamse horecaondernemer Thom van Zanten.

Van Zanten is mede-eigenaar van THOMS op de Meent. "Ik ben dolgelukkig dat we weer open zijn. Vannacht heb ik slecht geslapen, maar alles loopt goed nu en ik zie blije gezichten."

Warm gevoel

"Je doet nu echt weer waar je goed in bent en daar krijg ik een heel warm gevoel van." De eigenaar van THOMS heeft vertrouwen in de toekomst: "De gemeente Rotterdam heeft ons veel ruimte gegeven en we willen nu ook wel bewijzen dat we dat vertrouwen waard zijn."

Toch heeft Van Zanten ook een bitterzoet gevoel want niet elke horecaondernemer kan open. "Wij hadden gelukkig wat vet op de botten, maar je kijkt toch ook naar je vrienden uit het horecaleven. Liefst wil je elkaar er allemaal doorheen slepen."

Prijzen niet verschrikkelijk omhoog

Van Zanten noemt de opening op 1 juni 'een fantastisch begin'. "En ik ga voorlopig echt niet meer geld voor een biertje vragen. Ik wil dat mensen over twee maanden aan ons terug denken en zeggen: 'Hee, die gasten hebben hun best gedaan en de prijzen niet verschrikkelijk omhoog gegooid'."