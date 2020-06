Nieuwe koffie van Flakkeese bodem ook geschikt voor 'kinderkoffiedrinkers'

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee slaat maandag twee vliegen in één klap. Niet alleen kan het museum in Middelharnis eindelijk weer open vanwege de coronaversoepelingen, ook lanceert het een nieuwe koffie van Flakkeese bodem: Ut Nieuwe Kofjekokertje.

Net als alle andere culturele instellingen is het streekmuseum maandenlang dicht geweest. "Dat is financieel wel een drama", zegt Bertrand van den Boogert van het museum. Hoewel het museum op vrijwilligers draait, kwamen er geen inkomsten van bezoekers of van evenementen. "Dat loopt op in de duizenden euro's. En dan zijn wij nog maar een klein streekmuseum."

Nieuwe koffie

Van den Boogert hoopt de gemiste inkomsten de rest van het jaar goed te maken. De nieuwe koffie moet daarbij helpen. "Op een braderie in het dorp stonden twee jongens van Brandstof Koffie, die in een tuinhuisje hier op het eiland zijn begonnen met koffie branden. Toen zeiden we: is het niet leuk om samen een product op de markt te brengen? En van het een kwam het ander."



De bijzondere naam, Ut Nieuwe Kofjekokertje, komt uit de visserij. "Het kofjekokertje was het jongste bemanningslid van een vissersschip, dat zorgde voor de koffie en zo. In Middelharnis staat een standbeeld van het kofjekokertje en in het museum hebben wij onder meer een brief van een kofjekokertje. Zo kwamen we op de naam."

Zacht en zoet

De smaak van de koffie is zacht en zoet. Van den Boogert maakt de vergelijking met het kofjekokertje zelf, dat vaak maar een jaar of 12 oud was: "Aan de ene kant hard en aan de andere kant zacht en teder."

"Ik ben zelf een kinderkoffiedrinker, met veel suiker. Maar dat heb je bij deze koffie niet nodig. Maar je kan er altijd een straffer bakkie van maken, als je minder water toevoegt."