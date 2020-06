Reizigers nemen verplicht mondkapje in het OV met tegenzin voor lief

'Vervelend, benauwd, maar nodig ter bescherming.' Reizigers over verplicht mondkapje in OV

Op de vraag of hij denkt dat het zin heeft als virusbescherming antwoordt hij: "Ik weet niet, ik merk niet dat er corona is." Als de deuren achter hem gesloten zijn, zegt RET-conducteur Francisca Wolf: "Dat is echt de standaardreactie van de jeugd. Die vindt het niet echt nodig."

Pokémon

Met ingang van 1 juni zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, is de verwachting dat het drukker wordt in trein, bus, tram en metro. Anderhalve meter afstand houden is dan niet altijd haalbaar. Een mondkapje moet extra bescherming bieden, al gaat het om niet-medische mondkapjes.

Een passagier met een zwart exemplaar met een pokémonplaatje: "Ik denk dat het wel genoeg bescherming biedt in het openbaar vervoer. Het is maar drie haltes. Om dan elke keer een medisch mondkapje op te zetten lijkt me verspilling."

Benauwd

Een dame die op weg is naar haar werk in een verpleeghuis heeft eenzelfde soort masker op als waarmee ze werkt. "Ik denk wel dat het bescherming biedt, maar ik word er echt benauwd van. Maar ja, het is verplicht. En zo kan je jezelf en ook andere mensen beschermen."

Gratis

Op de eerste dag dat de gezichtsbescherming verplicht is hebben passagiers kans dat ze een gratis mondkapje uitgereikt krijgen. De gemeente Rotterdam, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en vervoerbedrijf RET delen honderdduizend exemplaren uit. Niet iedereen is daar van gediend. Een jonge moeder met peuter bij een tramhalte: "Ik ga mezelf niet beschermen als mijn kind niet beschermd is. Als ik ziek kan worden kan hij ook ziek worden, zo zie ik het." Ook een eventuele boete van 95 euro kan haar niet vermurwen, ze stapt zonder bescherming de tram in.