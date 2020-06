Opening horeca: 'Het is toch een historische dag eigenlijk'

"Ik heb vannacht slecht geslapen. Maar toen we hier eenmaal kwamen en het staat weer en het loopt allemaal en je ziet de blije gezichten van mensen, ja dan ben je weer bezig met waar je goed in bent", vertelt Thom van Zanten van THOMS aan de Meent.

Ook Robèr Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland is blij met het verloop van de dag. "We zeiden vanochtend nog tegen elkaar: 'Het voelt als een soort Koninginnedag weet je wel. Op gaan bouwen naar een mooi feestje. Maar, het is oprecht een nieuwe start en gewoon een hartstikke mooi begin."

'Thuis is een andere sfeer'

En of het een goed begin was, want veel terrassen in onze regio zaten helemaal vol. "Als ze open gaan moeten we gelijk weer komen toch?", vraagt een blije bezoeker van de Witte de Withstraat zich hardop af. Hij heeft de afgelopen maanden wel lekker geborreld, maar dan thuis. En dit is niet hetzelfde: "Thuis is wel een andere sfeer. Normaal ga je op een terras zitten en dan is het gewoon lekker genieten de hele dag.

Waar de ene bezoeker het bezoek aan een terras al rood omcirkeld had in de agenda, is het voor een ander gewoon een spontaan bezoek. "Ik was niet van plan om te gaan, maar het kriebelde toch. Ik denk: Het is toch een historische dag eigenlijk," laat een uitbundige terrasbezoeker in Rotterdam weten. "Beetje overdreven, want er zijn ook nog heel veel zorgen, maar voor de horeca, Rotterdam én voor mij, ik ben erbij!"