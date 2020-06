Sparta-middenvelder Harroui en opmerkelijk oefenduel van Excelsior in Rijnmond Sport

Ondanks dat de sportwereld nog altijd voor een groot gedeelte stil ligt, houden wij je op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Zo komt in een nieuwe televisieaflevering van Rijnmond Sport Sparta-middenvelder Abdou Harroui voorbij. Ook is er aandacht voor een opvallende oefenpot van Excelsior uit ons archief.

Harroui wil graag hogerop. De middenvelder heeft het naar zijn zin bij Sparta, maar de jeugdinternational ziet het ook zitten om naar een Nederlandse topclub te gaan. In een interview met Rijnmond Sport gaat Harroui daar op in.

Daarnaast is er een reportage uit de oude doos te zien. Excelsior ging in januari 2011 op trainingskamp in Suriname en speelde daar tegen een opmerkelijke tegenstander: het team van voormalig rebellenleider Ronnie Brunswijk. De redactie van Rijnmond Sport stofte het archiefmateriaal af en toont je een reportage over deze bijzondere wedstrijd.

Kijk hierboven naar de volledige uitzending van Rijnmond Sport van maandag 1 juni 2020.