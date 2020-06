Uitslag Poll: meerderheid reizigers gaat mondkapje dragen in OV

Meer dan de helft van de deelnemers aan onze poll gaat het verplichte mondkapje dragen in het openbaar vervoer. De meerderheid, 47 procent, zegt dit alleen maar te doen 'omdat het verplicht is'. Een kleine acht procent zegt zich veiliger te voelen met een mondkapje op.

Een klein aantal zegt geen mondkapje te gaan dragen omdat ze het niet nodig vinden (7 procent). Een niet-medisch mondkapje is vanaf nu verplicht, als je reist met het openbaar vervoer. Reizigers die deze regel negeren, kunnen een boete van 95 euro krijgen.

De eerste dag met mondkapjes in het openbaar vervoer is in Rotterdam en omstreken goed verlopen. Dat heeft een woordvoerder van de RET gezegd.

Vooral in de ochtend bleek 95% van de reizigers voorbereid te zijn en een masker bij zich te hebben. In de middag, toen meer jeugd de tram, bus en metro nam, daalde dat percentage.

Geen boetes

De RET deelde op verschillende plekken mondkapjes uit aan de reizigers. Er zijn geen boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje.

Wel kregen mensen een boete als ze niet luisterden naar de controleurs, bijvoorbeeld de tram niet uitgingen omdat ze een masker bleven weigeren. Dat was dan vaak in combinatie met andere overtredingen.