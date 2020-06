Ongeneeslijk zieke politicus en horecaman Leo Bruijn geëerd op zonnig Rotterdams terras

“Hij is een iconische Rotterdammer die we graag vandaag in het zonnetje zetten.” Koninklijke Horeca Nederland organiseerde maandag op het terras van café Bird een speciale bijeenkomst voor Leo Bruijn; de Rotterdamse politicus en horecaman, die ongeneeslijk ziek is.

Zichtbaar blij dat hij weer op het terras met vrienden en collega’s kan afspreken, kwam Bruijn vandaag met zijn vrouw Mieke naar de afspraak toe. Na een korte toespraak van Rotterdammer Robèr Willemsen, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, sprak Leo Bruijn zelf de groep van zo’n twintig man toe en hees daarna de vlag voor de opening van het terrasseizoen.

Rober Willemsen: “Hij is natuurlijk ernstig ziek. Leo is een markante Rotterdammer met een heel roemrijk verleden in de horeca. Ondersteunend aan de horeca en ook nog een politieke carrière.”

Van de horeca naar de politiek

Jarenlang was Leo Bruijn naast ondernemer met een eigen horecabedrijf ook werkzaam bij Koninklijke Horeca Nederland. Al in de jaren zeventig werd hij lid van de PvdA, maar pas later besloot hij de politiek in te gaan in Rotterdam.

Na zijn werk als fractievoorzitter van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad, ging hij vorig jaar naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland om daar voor zijn partij de fractie te leiden.

Ongeneeslijk ziek

In januari van dit jaar is Bruijn met ziekteverlof gegaan, nadat bleek dat hij ongeneeslijk ziek is. De artsen gaven hem nog een paar maanden. “Ja de prognoses waren niet goed. Maar die zijn er ook om verslagen te worden. Diverse zaken gaan beter. Maar ja als het doorslaat dan is het een eindig verhaal. Wanneer dat is, is voor mij niet bekend en dat kan niemand met zekerheid zeggen. Dus zo lang we door kunnen gaan zijn we een optimistisch mens”, aldus Bruijn.

De afgelopen weken heeft hij door de uitbraak van corona thuis gezeten. Hij was altijd een druk bezet horecaman en politicus, dus dat was wennen. Ook wilde hij nog met veel mensen afspreken, maar door de lockdown was dat bijna niet mogelijk.

Speciale bijeenkomst

Maandag was er dus de bijeenkomst met (oud-)bestuursleden van Koninklijke Horeca Nederland. De Rotterdamse ondernemers konden er niet bij zijn, omdat de zaken vandaag weer open zijn gegaan. Daarom is er in juli een nieuwe bijeenkomst gepland. Ook staat er al een afspraak met landelijke ondernemers in de agenda.

“Ik had graag met warme hand afscheid willen nemen. Dat hoop ik nog mee te maken dat we weer kunnen gaan handen schudden. Dat zal minimaal nog wel een half jaartje duren, maar we gaan kijken hoe ver we komen."

Politiek op afstand volgen

Bruijn heeft nog veel bezoek en vele gesprekken met oud-collega’s uit de horeca of de politiek. “Het doet me goed om alle oud-politieke vrienden weer te zien en je hoort nog eens wat. We hebben het over dingen gehad die ik zelfs nog niet wist.” Wat dat precies is zal hij niet vertellen, zo bevestigt hij nog maar eens.

“Ik heb wel eens het idee zal ik even bellen of wat sturen? Ik heb wel zoveel mogelijk het voornemen de fractie alleen te laten. Maar als ik een goeie tip heb, dan meng ik me er nog wel in. Dat is ook het enige. Daarna moeten ze het zelf doen.”

Bruijn hoopt nog vele zaken waar hij over gestemd heeft als raadslid gerealiseerd te zien worden. Van de A16-Rotterdam tot aan het nieuwe stadion voor Feyenoord. “Maar de stad is nooit af. Je zal nooit het einde kunnen meemaken.”