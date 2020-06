VVD Rotterdam: 'Geen Amsterdamse toestanden tijdens demonstratie tegen politiegeweld'

De VVD Rotterdam heeft vragen gesteld aan burgemeester Aboutaleb over de demonstratie Black Live Matter die woensdag 3 juni in Rotterdam is aangekondigd. "Wat ons betreft geen (asociale) Amsterdamse toestanden in onze stad", zegt VVD- fractievoorzitter Vincent Karremans.

In Amsterdam kwamen duizenden betogers opdagen en kon er dus geen anderhalve meter afstand worden gehouden. "Hoewel demonstreren een belangrijk grondrecht is, was het op een gegeven moment zo druk op de Dam in Amsterdam dat de maatregelen van het RIVM niet meer nageleefd konden worden", stelt Karremans.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreert woensdag in Rotterdam tegen politiegeweld in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Betogers hebben een manifestatie aangekondigd op het Schouwburgplein.



Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vond het niet verantwoord te handhaven tijdens de demonstratie op Pinkstermaandag waar onverwachts duizenden betogers op af kwamen. Dat riep veel protestreacties op vanuit de bevolking. Op Twitter was haar (niet) optreden al snel trending. Lees verder onder de tweet.



En nu laat de Rotterdamse politiek zich dus ook horen. Karremans: "Ik ben het met de inhoud van het protest zeer eens, maar dat dit wordt toegestaan is niet alleen een klap in het gezicht van ons zorgpersoneel maar ook voor de ondernemers die hun zaak moesten sluiten en mensen die zich netjes aan de regels houden. En dan heb ik het nog niets eens over vier mei".

De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter heeft nu gevraagd of er een officiële aanmelding is geweest voor de demonstratie in Rotterdam en hoe burgemeester Aboutaleb de regels denkt te gaan handhaven.

De fractievoorzitter van de Rotterdamse PVV Maurice Meeuwissen heeft zijn steun al betuigd aan het VVD initiatief.