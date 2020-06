Het weer van vandaag: zomers warme dag

Vandaag is er veel zon met velden met sluierbewolking en blijft het droog. Het wordt 23 graden langs de kust en 27 graden in het oosten van de regio. Er staat eerst weinig wind uit het noorden. In de loop van de middag staat er een matige westen- tot noordwestenwind en koelt het vanuit het westen af. Vanavond eerst nog zon, de nacht verloopt droog met opklaringen. Er staat nauwelijks wind en het koelt af naar 12 of 13 graden.