Stroomstoring in Schiedam-Noord en Vlaardingen-Holy voorbij

Een deel van Vlaardingen-Holy en Schiedam-Noord heeft dinsdagmorgen zonder stroom gezeten. De storing begon rond 07:30 uur. Om 08:02 uur had Schiedam weer stroom, om 09:01 was ook in Vlaardingen alles opgelost. Dat meldt netbeheerder Stedin.

De storingen staan waarschijnlijk los van elkaar, zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. "De storingen zijn ongeveer een minuut na elkaar ontstaan."

In Schiedam waren 2600 aansluitingen de dupe, in Vlaardingen 1400. In beide gevallen was een kapotte kabel de oorzaak.