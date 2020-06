Chaotische toestanden bij volledige heropening Rotterdamse markt

Het had een feestelijk begin moeten zijn van de markt op de Binnenrotte in Rotterdam, nu alle non-food-kramen ook weer welkom zijn, maar er was meer sprake van een chaos. Kooplieden die naarstig op zoek waren naar een plek, die erachter kwamen dat hun plek niet geschikt was of domweg bezet door een ander.

Mopperend loopt Hennie van Schaik, oud-raadslid en al tientallen jaren kledingverkoper op de markt, over de Binnenrotte. "Ik kom aan op de plek waar ik met mijn spullen moest gaan staan en daar stond gewoon al een kraam", legt hij uit. "Dan ga je verhaal halen bij de marktmeester en dan krijg je te horen 'zoek maar een ander plekkie'."

Visverkoper Ton heeft wel een plekje weten te bemachtigen, maar dat was niet de plek die aanvankelijk voor hem geregeld was. "Ze hadden mij een plekje van 25 meter toegewezen", zegt hij nu met een voorzichtig lachje. "Maar deze kar alleen is al 32 meter. Het is wel fijn als ik vanmiddag, als het 29 graden wordt, de vis een beetje kan koelen. Voor iedereen overigens."

Aan het begin van de markt staat een stoffenverkoopster, eenzaam en alleen met haar aanhanger. "Ik zou eigenlijk bij de andere stoffenverkopers moeten staan, maar ik sta nu hier", zegt ze mopperend. Vervolgens gaat ze weer op zoek naar de marktmeester.

Indeling

Een van de groenteverkopers legt uit dat er meerdere rijen marktkramen zijn weggehaald, om anderhalf meter afstand mogelijk te houden. "Voorheen stonden er vijf rijen met kramen. Nu zijn dat er nog maar drie", vertelt ze. "Maar er komt binnen een paar weken een nieuwe indeling. Daarvoor gaan ze met iedereen afzonderlijk in gesprek, want we mogen niet met zijn allen tegelijk in het marktkantoor komen. Coronaregels, hè?"