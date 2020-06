Aboutaleb: 'Bij meer dan 80 mensen op Schouwburgplein, gaat demonstratie niet door'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam weigert een demonstratie tegen racisme op het Schouwburgplein in Rotterdam door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af komen. "Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk", zei de burgemeester dinsdag op Radio Rijnmond.

Maandagmiddag kwamen er op een soortgelijke demonstratie op de Dam in Amsterdam zo'n vijfduizend mensen af. Vooraf waren er driehonderd mensen verwacht door de organisatie. "In Rotterdam verwachten ze er honderdvijftig", zegt Aboutaleb. "En dat zijn er al teveel."

Aboutaleb wijst erop dat een deel van het plein al in gebruik is van onder meer de horeca. Daarnaast staan er ook nog obstakels op het plein. "Meer dan tachtig is dus gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al laten weten. Als er meer mensen komen, dan accommoderen we het plein er niet voor."

Alternatieven

De burgemeester verbaast zich dat er in deze coronatijd gekozen is voor een 'ouderwetse' manier van demonstreren. "Kijk naar Italië", legt hij uit. "Daar werden acties gehouden van mensen die vanaf balkons herrie maken. Kies voor een creatieve manier. Of vorm een lint langs de waterkant. Langs de Boompjes bijvoorbeeld. Zo kan je ook een statement maken en tóch anderhalf meter afstand houden."

Aboutaleb gaat dinsdag in gesprek met de organisatie. "Het schijnt dat Kick Out Zwarte Piet een van de organiserende partijen is. En ik wil ze vooraf al laten weten hoe het zit. Ga niet met z'n allen op een plek fysiek bij elkaar komen. Denk aan al die mensen die in de ziekenhuizen liggen of hebben gelegen. Kies gewoon voor een manier waarbij anderhalve meter wel mogelijk is."

George Floyd

Aanleiding voor de demonstraties is de dood van de Amerikaan George Floyd. Hij overleed na een arrestatie in Minneapolis in de Verenigde Staten. Een agent zat daarbij met zijn been op de nek van Floyd. Toen de beelden van de arrestatie op het internet verschenen zorgde dat voor wereldwijde ophef.

Organisaties als Kick Out Zwarte Piet zeggen dat er ook in Nederland sprake is van 'institutioneel racisme' door de politie. De demonstratie op de Dam in Amsterdam was volgens de organisatie daarom niet alleen een protest tegen wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, maar ook tegen de situatie in Nederland.

Niet ingrijpen bij demonstratie

Na een oproep op sociale media ging de organisatie uit van een opkomst van enkele honderden actievoerders. De gemeente Amsterdam hield rekening met maximaal duizend mensen. Toen duidelijk werd dat er veel meer mensen naar de Dam kwamen, is samen met de politie besloten om niet in te grijpen, zei burgemeester Halsema bij NOS Radio 1 dinsdagmorgen. "Ingrijpen met een paar wijkagenten was gewoon niet mogelijk".

Na de demonstratie was er veel ophef over het aantal demonstranten op de dam en de overtreding van het anderhalf meter afstand houden. Halsema zegt dat ze de negatieve reacties begrijpt.



