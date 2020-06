RET: 'We verwachten geen ongelofelijke boeteregen op mondkapjes'

Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer rijdt sinds afgelopen maandag weer volgens de normale dienstregeling, alleen is het aantal reizigers beperkt en is het gebruik van een mondkapje verplicht. De RET is tevreden over het verloop van de eerste dag. "Het is een compliment aan al onze reizigers", zegt Diana van Stijn van de communicatie-afdeling van de RET.

Ze denkt dat ongeveer 95 procent van de reizigers maandag een mondkapje in het openbaar vervoer droeg. Een ruwe schatting, benadrukt Van Stijn. De RET deelde zelf ook mondkapjes uit.



Nog niet beboet

Er is niet hard opgetreden tegen mensen die geen mondkapje op hadden. Van Stijn: "We hebben maandag vooral mensen aangesproken om het mondkapje niet te vergeten." Deze mensen zijn niet beboet.

Jongeren waren gemakzuchtig in het niet-dragen van het mondkapje, zegt Van Stijn. "Maar in de avond zagen we het gebruik van het mondkapje weer toenemen. Mensen dachten overdag er wel aan om op de terugweg dit geregeld te hebben en op te hebben." Ze verwacht dat mensen vanaf dinsdag hier bewuster van zijn.

Wanneer iemand geen mondkapje draagt, dan staat daar een boete van 95 euro op. De RET wil de reizigers zonder mondkapje hier op blijven wijzen. "Doe je dat niet, dan ga je tegen het advies van onze boa's in. Dan heb je met een ander soort overtreding te maken. Maar dat zijn mensen in de marge die zich zo opstellen. We verwachten geen ongelofelijke boeteregen op mondkapjes", denkt Van Stijn.

