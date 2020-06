Schiedam rekent op vele miljoenen uit Den Haag

Schiedam aast op vele miljoenen van het Rijk om de problemen in verloederde wijken aan te pakken. Een brede aanpak zoals een aantal jaren geleden is uitgerold in Rotterdam-Zuid. Hoeveel Schiedam krijgt is nog niet duidelijk maar volgens wethouder Fahid Minhas gaat het om "heel veel nullen."

Volgens de pas 32-jarige VVD-wethouder is het vooral belangrijk om het woningaanbod diverser te maken in kwetsbare wijken als Oost en Nieuwland. "We zien daar heel eenzijdige bebouwing net als op Rotterdam-Zuid. Mensen voelen zich onveilig in hun eigen wijk, veel inwoners met een lage opleiding, achterstallig onderhoud. Wij zien dat al een tijdje maar ik ben blij dat het Rijk dat nu ook erkent. De problematiek is hevig."

Rotterdam-Zuid

Schiedam is niet de enig Nederlandse gemeente met problemen in de wijken. "Verschillende burgemeesters met dezelfde problematiek hebben in Den Haag aangegeven "We hebben jullie hulp hard nodig" en dat is gehoord door het kabinet," zegt Minhas die weet dat ook Breda, Tilburg en Zaanstad bij de gemeenten horen die financiele hulp zoeken. "

In Rotterdam-Zuid ging het om zo'n 180 miljoen in tien jaar, hetzelfde bedrag moet Rotterdam trouwens ook inleggen, hier zal het om minder gaan, we zijn ook een stuk kleiner. Of het om 10, 20 of 30 miljoen gaat weet ik vandaag nog niet maar het allerbelangrijkste is dat de Schiedammers in die wijken merken dat de wijken erop vooruit gaan. Laten we hopen dat het Rijk snel over de brug komt." Een eigen bijdrage vanuit Schiedam is mogelijk door de verkoop van aandelen Eneco.

Onderwijs

In Schiedam is inmiddels een zogenaamde 'kwartiermaker' aangesteld die de kar moet gaan trekken. In Rotterdam-Zuid is vooral Marco Pastors het gezicht van het herstelprogramma. "Het houdt veel meer in dan alleen andere woningen en andere bewoners. Onderwijs bijvoorbeeld. Veel kinderen in groep acht van deze wijken krijgen een VMBO-advies."

"Meer onderwijs dus in die wijken om de kinderen beter te maken. Taallessen ook, extra uren op school, dat soort dingen. Of mensen helpen aan een baan. Dat gaan we goed uitwerken in een plan van aanpak", zegt Minhas bevlogen. "De wijk moet gemengder, verschillende types mensen met verschillende inkomens. Gemende wijken scoren in alles beter blijkt uit landelijk onderzoek."

Lobbywerk

Fahid Minhas hoopt dat het kabinet snel concrete actie onderneemt. De lobby vanuit gemeenten is fors. "We trekken met elkaar samen op als wethouders met de burgemeesters als boegbeeld. Haast is geboden. In deze wijken wonen ook heel veel mensen die op een of andere manier al hulp nodig hebben van de overheid. Ik ben ook realist dus verwacht nog wat maanden lobbywerk. Door de huidige coronacrisis heeft het Rijk nog wat andere prioriteiten. Je moet het nu daardoor niet wegstoppen want daarmee lossen we niets op."

Wethouder Minhas kent de problematiek in Schiedam-Oost omdat hij er vele jaren woonde met zijn familie. "Er is al een hoop verbeterd, zeg ik nu als wethouder. In de wetenschappersbuurt zijn al vele slechte woningen gesloopt, nieuwe sociale huurwoningen voor terug gebouwd maar ook koopwoningen. Er staan nog heel veel woningen te wachten op ons."

"Ik zie ook een particuliere woningvoorraad die heel eenzijdig wordt verhuurd, gepaard gaand met over-bewoning en woningoverlast. We zetten daar al fors op in maar als ik nu een zak geld zou krijgen zou ik samen met die particuliere eigenaren aan de slag gaan met het verbeteren van hun bezit en met corporatie Woonplus om te kijken hoe we de resterende sociale huurwoningen kunnen verbeteren zodat mensen in de wijken in mooie duurzame huizen kunnen wonen, dat verdienen ze."

Schiedammers

Praatjes vullen geen gaatjes zullen Schiedammers wellicht denken als ze de ambitieuze plannen horen? "Ze hebben helemaal gelijk," lacht Fahid Minhas. "Kijk, ik ben geen wethouder geworden om dit soort praatjes te vertellen maar om de stad beter te maken. Dit is een van de belangrijkste opgaven voor deze stad. Het Rijk ziet dat en de verschillende ministeries die samen werken op dit vlak ook. Tegen Schiedammers die alleen maar kritiek uiten zeg ik: we hebben ook jullie nodig om samen dit voor elkaar te krijgen."