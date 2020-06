Tevredenheid bij Aboutaleb over versoepeling coronamaatregelen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is redelijk tevreden hoe de versoepeling van de coronamaatregelen in zijn stad heeft uitgepakt. "Het was een beetje uitproberen", zei Aboutaleb dinsdagmorgen op Radio Rijnmond. Toch moest hier en daar een beetje bijgestuurd worden.

De grootste verandering was de heropening van de horeca. "Ik ben zelf langs wat belangrijke plekken gelopen", vertelde Aboutaleb. "Iedereen gunt de horecaondernemers alle ruimte om het seizoen weer een beetje goed te maken. We hebben ze daarom ook toestemming gegeven om de terrassen uit te breiden."

Aboutaleb stelde vast dat het overal best goed ging, behalve aan de Witte de Withstraat. "Voetgangers konden elkaar daar niet normaal passeren. Het was de bedoeling dat mensen vanaf donderdag over straat zouden lopen, maar door de drukte gebeurde dat nu al. Daarom werd de straat afgesloten voor autoverkeer."

Volgens de burgemeester geldt de afsluiting in principe tot het einde van het terrassenseizoen.



Parken

Ook in de Rotterdamse parken moest Aboutaleb ingrijpen. In het Roel Langerakpark, Vroesenpark en het Dakpark (allen Rotterdam-West) geldt een avondklok. Aboutaleb: "Soms zijn botte maatregelen nodig, zoals vanaf negen uur het park sluit. Het is niet anders."

Deze maatregel geldt ook voor onbepaalde tijd, dus tot de politie vindt dat de parken 's avonds weer open kunnen.

"Waar ik me wel over heb verbaasd, is de grote hoeveelheid afval die is achtergelaten", voegt Aboutaleb daar aan toe. "De vuilcontainers zijn snel vol, maar neem het dan naar huis. Dit is echt niet normaal. Er lagen hopen afval in de parken. Dat is toch niet normaal?"

Lees meer