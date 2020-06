Middelbare scholen weer open: 'Het zijn wel veel extra regels'

Het is een pittige operatie geweest voor de middelbare scholen in ons land, om een heropening na de coronauitbraak weer mogelijk te maken. Maar dinsdagmorgen werden de eerste leerlingen weer met open armen, maar wel op afstand, ontvangen.

"Het was wel een beetje vreemd", zegt brugklasser Luka van het Montfoortcollege in Rotterdam-Zuid. "Veel extra regels. Binnenkomen door het fietsenhok. Maar één iemand per keer door de draaideur."

"Het is wel fijn dat je weer een vast ritme hebt", gaat Luka verder. "Normaal gaat de wekker iets later dan vandaag. Maar mijn ouders wilden wel dat ik een wekker zou zetten."

Organisatie

Locatiedirecteur Nanda van Lent ziet het allemaal gebeuren. "We willen eigenlijk alle leerlingen, met uitzondering van de examenkandidaten, elke dag even hier zien. Dat komt neer op zo'n zeshonderd leerlingen per dag."

Daarom werkt het Montfoortcollege nu met drie shifts. "Eén voor de eerste klassen, daarna komen de twee klassen en dan de bovenbouw. Het is een hele organisatie geweest. De hele school is bestickerd, zodat iedereen weet waar ze heen moeten gaan."

Terwijl Van Lent dat vertelt, is Luka er inmiddels weer vandoor. Hij heeft Nederlandse les.

