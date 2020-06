Sparta langer door met hoofdsponsor

Sparta heeft het contract met hoofdsponsor D & S Groep verlengd. De Rotterdammers en het Schiedamse vastgoedbedrijf gaan met elkaar tot 2022 door. Het contract werd ondertekend in de raadszaal van Schiedam.

“Ik hoef niemand uit te leggen dat het betaald voetbal in een onzekere tijd zit vanwege de wereldwijde ontwikkeling van het coronavirus. Als we dan van onze hoofdsponsor een dergelijk signaal ontvangen dat zij juist nu het contract met Sparta willen opwaarderen en zelfs met een extra seizoen verlengen, dan is dat zeer goed nieuws", legt Sparta-algemeen directeur Manfred Laros uit.

"Ook heeft D & S Groep aan ons aangegeven dat zij, net als vele andere supporters en sponsors geen compensatie wensen voor de niet-gespeelde wedstrijden van het afgelopen seizoen", zegt Laros.

Het Schiedamse bedrijf is niet alleen betrokken als shirt- en hoofdsponsor van Sparta, maar ook bij andere, maatschappelijke takken van de club.