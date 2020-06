DELA hoofdsponsor Roparun, Vloet wil evenement uitbouwen

Uitvaartorganisatie DELA is de komende drie jaar de hoofdsponsor van de Roparun. De langste non-stop estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam vindt ieder jaar plaats in het Pinksterweekend.

Dit jaar ging de Roparun vanwege het coronavirus niet door, maar werd er wel een bedrag van meer dan anderhalf miljoen euro opgehaald. DELA wil helpen om jaarlijks 10 miljoen euro op te gaan halen tijdens de Roparun.

"We hebben de laatste jaren gezocht naar een partner die de Roparun niet alleen met financiële middelen kan helpen, maar ook past bij de filosofie van de Roparun. We vonden dat we beide goede overeenkomsten hebben om elkaar te versterken. We wilden ook beide voor langere tijd een verbintenis aangaan om zo aan de toekomst te werken van het evenement", zegt Vloet.

Records

De sponsorloop wordt al vanaf 1992 gehouden en deelnemers zamelen geld in voor de palliatieve zorg. DELA en de Roparun willen het evenement de komende drie jaar verder uitbouwen. Dit jaar zou bij de 29ste editie een recordaantal van 340 teams meedoen.

In 2019 werd er een recordopbrengst van 5,6 miljoen euro opgehaald. Vloet wil niet aangeven hoeveel geld er precies gemoeid is met de deal. "Het is een enorm bedrag, maar verder doen we daar geen mededelingen over. Het gaat ook niet alleen om geld, maar ze gaan ook meedenken om de Roparun nog meer landelijke uitstraling te geven en zo kunnen wij meeliften op hun landelijke campagne", aldus Vloet.

De voormalig trainer en directeur van Sparta gaat er vanuit dat er in tegenstelling tot dit jaar volgend jaar wel zeker een actieve Roparun wordt gehouden. "We zijn vanaf maart al direct aan de slag gegaan om te kijken hoe de wereld er uit kan gaan zien in 2021 en hebben zo'n zeven scenario's uitgewerkt. Elk scenario heeft consequentie's."

"We hopen uiteraard dat volgend jaar onze 30ste editie er gewoon zoals normaal uit gaat zien, maar houden ook rekening met andere factoren. Bijvoorbeeld een scenario met een volledige lockdown, maar dat we dan toch een Roparun kunnen organiseren, een scenario met een beperkte lockdown met groepen van maximaal dertig mensen en bijvoorbeeld ook een Roparun alleen in Nederland. Kost wat kost moet er volgend jaar een Roparun plaatsvinden", besluit Vloet.