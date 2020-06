Verdachte fataal ongeluk Carnissesingel al paar uur na aanhouding alweer op vrije voeten

De 18-jarige jongen, die zondag is opgepakt voor het veroorzaken van een fataal auto-ongeluk op de Carnissesingel, is dezelfde avond alweer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, laat een woordvoerder van justitie weten.

Zondagmiddag reed de 18-jarige jongen in zijn auto over de Carnissesingel. Daar schepte hij het 63-jarige slachtoffer, dat op de fiets reed. De verdachte reed door, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer.

De 18-jarige automobilist meldde zich later op het politiebureau. Na zijn verhoor heeft de politie hem moeten laten gaan. "Dat is gebeurd in overleg van de officier van justitie", legt de woordvoerder uit. "Hij wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De wet geeft hierbij niet de mogelijkheid om deze man langer in voorarrest te houden."

Het rijbewijs van de jongen was eind 2019 al ingevorderd, vanwege alcoholgebruik. Hij zou eerder ook gezien zijn met een ballon met lachgas in zijn mond. Of hij ook lachgas heeft gebruik wordt nu onderzocht door de politie.