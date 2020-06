'We willen graag de naam terug kunnen geven aan de nabestaanden'

Soms is politiewerk een bijzonder ingewikkelde puzzel. Dan moet je het maar doen met de stukjes die je hebt. Zo is de politie al meer dan een maand bezig om te achterhalen van wie het lichaam is, dat in zee bij Stellendam werd gevonden.

"Dit is voor ons wel een uitdaging", zegt Martin van Oosterbaan van de Forensische Opsporing van de Politie Eenheid Rotterdam. Het lichaam heeft waarschijnlijk een jaar in het water gelegen.

"Toch waren er nog best veel delen van het lichaam over", gaat Van Oosterbaan verder. "Dan zijn er nog stukjes weefsel of huid en daar kan je wel iets mee."

DNA-onderzoek

Normaliter wordt er als de identiteit onbekend is allereerst onderzoek gedaan naar de vingerafdrukken of tandafdrukken. Maar die waren nu niet beschikbaar. Daarom werd meteen overgestapt op DNA-onderzoek.

Nadat eerst is vastgesteld dat de delen van dezelfde persoon zijn - Van Oosterbaan: "Dat is namelijk niet vanzelfsprekend" - wordt er een DNA-profiel gemaakt.

"Dat leverde in dit geval een behoorlijk profiel op", zegt Van Oosterbaan. "Daarna gaat het profiel richting een databank voor vermiste personen. Dat leverde niets op. Daarna volgde de databank voor strafzaken. Ook dat leverde niets op."

Isotopen en antropologen

Zijn er dan nog mogelijkheden over? Ja, maar niet veel. Een antropoloog gaat nu kijken hoe oud of jong de persoon is geweest, op basis van de botten.

"Ook volgt er een isotopenonderzoek", gaat Van Oosterbaan verder. "Dat is wat lastig uit te leggen. Maar als je ergens bent, eet, drinkt en ademt, dan worden bepaalde elementen uit de natuur in je lichaam opgenomen. Op basis daarvan kan je dus vaststellen waar iemand geweest is. In Zuid-Frankrijk of in het Ruhrgebied."

Dit soort informatie vormt dan weer een puzzelstukje, dat kan helpen bij het oplossen van het groter geheel. "En daar gaat het om", voegt Van Oosterbaan eraan toe. "We willen heel graag de naam teruggeven", zoals in vaktermen het ontdekken van de identiteit en het overhandigen van de resten wordt genoemd.

De stoffelijke resten worden binnenkort begraven op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam, waar een speciaal vak is ingericht voor mensen, van wie de identiteit niet bekend is.