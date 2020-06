Jan de Jong: 'Eredivisie hervatten net als Duitsland, met Nederlands sausje'

De directeuren van alle eredivisieclubs kwamen dinsdag bijeen in het stadion van Sparta om over de toekomst van het Nederlandse voetbal te praten. Onder leiding van Jan de Jong, de nieuwe directeur van de Eredivisie CV, ging het over de verdeling van de televisiegelden en welk plan er moet worden gemaakt om de schade binnen het Nederlands voetbal zo veel mogelijk te beperken.

De voormalig directeur van Feyenoord werd dinsdag formeel benoemd tot directeur van de ECV als opvolger van de opgestapte Mathijs Manders. De Jong en de achttien clubs spraken over de toekomst van de eredivisie. "We zijn heel hard geraakt door de coronacrisis als sector. En als je niet met supporters kan voetballen slaat dat een enorm gat in de begroting. We hebben een vangnet nodig en dat plan, dat we hebben besproken, gaan we deze week presenteren in Den Haag", zegt De Jong tegen Rijnmond.

Duitse Bundesliga

Jan de Jong en de clubs hebben zich bij het maken van het plan laten inspireren door de hervatting in Duitsland. Daar wordt sinds kort als een van de weinige landen wel weer gevoetbald, maar dan zonder publiek. "Je ziet dat de protocollen daar goed zijn en daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Hoe ze het daar doen, dat hebben we ook vertaald naar hoe wij het willen met een Nederlands sausje erover. En dat is een deel van het uitgangspunt richting Den Haag. Hoe kan je weer op een verantwoorde manier voetballen?", zegt de voormalig algemeen directeur van Feyenoord.

Tv-gelden

De clubs kwamen overeen dat de huidige competitiestand zal gelden voor de verdeling van de tv-gelden. De achttien clubs uit de eredivisie zaten volgens Jan de Jong op één lijn. "Wij hebben een voorstel gedaan om de competitie te bevriezen en de stand, zoals die nu was, mee te nemen. Daar waren alle clubs het mee eens. Het sluit ook op wat de KNVB al eerder had besloten en iedereen kon zich daar in vinden", aldus De Jong.

Het gaat om het bedrag van 80 miljoen euro, waarbij de eindklassering van de laatste tien seizoenen in de eredivisie wordt meegewogen. Het meest recente seizoen legt het meeste gewicht in de schaal. Volgens die ranglijst staat Feyenoord op de derde plaats en Sparta op de vijftiende positie. Mocht het niet-afgemaakte seizoen niet mee hebben geteld, dan had dat Sparta bijna 40 duizend euro gescheeld. Feyenoord zou hoe dan ook achter Ajax en PSV de derde positie innemen wat betreft de hoogte van de tv-gelden.

Feyenoord

De Jong keerde dus onlangs weer terug in de voetballerij nadat de voormalige baas van de NOS in 2019 bij Feyenoord was opgestapt als algemeen directeur. Maar over Feyenoord wilde De Jong niet praten.

