Rotterdamse advocaat: 'Coronaboetes aanvechten na Dam-betoging'

De jurist drukt zich doorgaans voorzichtig uit, maar in het geval van de anti-racisme betoging van maandag is hij fel: "Het is een botte schande dat het is doorgegaan. Dat heeft niets te maken met het doel van de betoging. Maar het is niet uit te leggen aan al die mensen die zich al maandenlang keurig aan de regels houden. Die maar met 30 mensen op de begrafenis van hun overleden vader stonden."

Boete bij gebakafspraak

Als advocaat kijkt hij naar de boetes die wel zijn opgelegd bij het schenden van de coronaregels. Zoals die voor de vier Schiedammers die op straat een gebakje aten en 400 euro de man moesten lappen. Ze zaten keurig op anderhalve meter afstand, maar maakten zich schuldig aan samenscholing. Juristen zetten al kanttekeningen: zijn de noodverordeningen wel duidelijk genoeg? Is sprake van willekeur?



Van Ardenne ziet extra kansen voor de Schiedammers. "Als ik hen was zou ik het sowieso aanvechten bij de rechter en ook verwijzen naar de Dam-betoging. Door die toe te staan wek je als overheid de indruk dat je niet meer gaat vervolgen. Als je het dan op andere momenten wel doet, is dat dus in strijd met het gelijkheidsbeginsel."

Grondrecht

Nu is een betoging van een andere orde dan gebakjes eten op straat of op het strand liggen. Het recht op betoging is een grondrecht en is ook niet verboden volgens de noodverordeningen. Frank van Ardenne: "Betogen mag, maar wel met allerlei beperkingen. Zoals de anderhalve meter afstand en het aantal deelnemers."



"Bovendien, volksgezondheid staat voorop, nu al drie maanden lang. Maar in het Amsterdamse geval kennelijk niet. Het wekt ook de indruk: we grepen niet in, want we waren bang voor geweld. Maar we hebben bijvoorbeeld gezien dat het sluiten van het Vroesenpark in Rotterdam zonder problemen kan."

Als jurist en als 'gewone burger' vindt Frank van Ardenne dat de overheid niet duidelijk genoeg is in coronatijd. "Mensen zijn al onzeker over hun gezondheid, hun werk en dan is de corona-regelgeving ook nog eens verwarrend. Het wordt elke keer aangepast en als het erop aankomt, zoals op de Dam, dan wordt het niet serieus genomen. Het geeft maar weer eens aan dat die spoedwet voor corona, die alles regelt, er snel moet komen."