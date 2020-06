Binnenvaart krijgt landelijk netwerk voor varen op batterijen

Heineken krijgt een zuiniger biertje. Niet qua prijs of alcoholpercentage, maar vanwege de geringe uitstoot aan CO2. Heineken is namelijk de eerste klant van een nieuw duurzaam energiesysteem voor de binnenvaart. Nog dit jaar vaart het eerste schip op verwisselbare batterijcontainers van de bierbrouwerij in Alphen aan den Rijn naar de bottelfabriek in Moerdijk en vervolgens naar de haven van Rotterdam.

Zero Emission Services B.V. (ZES) is het bedrijf dat de batterijcontainers en de infrastructuur aanbiedt. Het is opgericht door de ING-bank, energie- en technisch dienstverlener Engie, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam.

De batterij heeft de grootte van een standaard zeecontainer. Het eerste oplaadstation komt in Alphen aan de Rijn. Het bedrijf bouwt na verloop van tijd een landelijk netwerk op met zo’n twintig oplaadstations.

Met twee opgeladen batterijen kan zo’n 50 tot 100 kilometer worden gevaren (afhankelijk van stroming en de grootte en diepgang van het schip). Per schip zorgt de overstap van diesel naar elektrisch jaarlijks voor zo’n 1.000 ton minder uitstoot aan CO2. Ook is er geen uitstoot van fijnstof en stikstof.

Vrachtwagens van de weg

Het Havenbedrijf Rotterdam, ING, Engie en Wärtsilä investeren samen in eerste instantie 20 miljoen euro. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, steunt het initiatief met een subsidie.

Van Nieuwenhuizen: “Nederland is koploper in duurzaam goederenvervoer over water. Ruim een derde van alle goederen en tachtig procent van de bulk gaat via de binnenvaart. Dat haalt niet alleen veel vrachtwagens van de weg en is dus goed voor de filebestrijding, maar een binnenvaartschip stoot ook nog eens veel minder CO2 uit. Deze voorsprong bouwen we nu nog verder uit met deze nieuwe elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.”

Meerdere toepassingen

Willem Dedden, CEO van Zero Emission Services, geeft aan dat de energiecontainers voor meerdere toepassingen zijn ontworpen. Dedden: "Ze kunnen ook tijdelijk aan land worden ingezet voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet of om te voorzien in een lokale tijdelijke vraag naar elektriciteit. Het systeem is toekomstbestendig, omdat het onafhankelijk is van de energiedrager. We starten met batterijen, maar als in de toekomst waterstof goedkoper wordt, dan kunnen de containers met waterstoftechnologie op dezelfde wijze elektriciteit leveren.”

Heineken is als verlader al vanaf de ontwikkeling van het systeem betrokken en bindt zich als eerste klant voor tien jaar aan het systeem. “We vinden het belangrijk om met duurzaam aangedreven vervoer bij te dragen aan de ontwikkeling van schone klimaatneutrale logistiek”, aldus Ingrid Kersting van Heineken. “Ons streven is om de totale keten klimaatneutraal te maken.”

ZES verwacht dat binnen tien jaar zo’n 150 binnenvaartschepen emissieloos gaan varen.